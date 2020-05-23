السعودية | الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ‎حلول عيد الفطر المبارك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:21 مساءً, 23 مايو 2020 م المناطق_واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه:” أسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهما، وأن يعيد هذه المناسبة والكل يرفل بثياب الصحة والعافية، وأن يديم علينا حكومةً وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور في المجالات كافة، وأن تنعم بلادنا بالازدهار والنماء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-

وأن يرفع عن المملكة وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمع جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن يبعد عنّا هذا الوباء ويغدق علينا وافر الصحة والعافية”.

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