2020-05-23

حفتر: كل تركي ومرتزق على أراضينا هدف مشروع للجيش الليبي

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، السبت: إن “كل تركي وكل مرتزق” على الأراضي الليبية، هو “هدف مشروع” للجيش الوطني الليبي.

ويخوض الجيش الليبي معارك ضد ميليشيات تابعة لحكومة فايز السراج في طرابلس، مدعومة بأسلحة وخبراء من تركيا، بالإضافة إلى مرتزقة نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا.

Advertisements

وأضاف خليفة حفتر: “جنودنا يواجهون الاستعمار التركي الغاشم والطامع في ثروات الليبيين.. وسنواصل القتال حتى نرد المستعمر ذليلًا مدحورًا”.

وتابع: “نخوض حربًا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات وهدفنا هو النصر”.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









