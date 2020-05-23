الداخلية تجدد التحذير من التجمع في المناسبات الاجتماعية: غرامة تصل لـ30 ألف ريال

2020-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة الداخلية عقوبة التجمعات في المناسبات الاجتماعية (مناسبات الأفراج، والعزاء ، والحفلات والندوات، والصالونات ونحوها)، في ظل تفشي فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة، في إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه في المرة الأولى يتم فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 30 ألف ريال، وفي المرة الثانية 60 ألف ريال، وفي حال الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك، فيتم فرض غرامة 5 آلاف ريال، وفي المرة الثانية 10 آلاف ريال”.

وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية.

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كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، والبقاء في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

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