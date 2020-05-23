“المواطن” توثق التزام الجميع بمنع التجول الكامل بحفر الباطن

2020-05-23

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت شوارع محافظة حفر الباطن مع دخول الساعات الأولى التزامًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين بمنع التجول الكلي الذي بدأ تطبيقه اليوم السبت الموافق 30/ 09/ 1441هـ، والذي يستمر حتى الرابع من شوال.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” جهود رجال الأمن من مختلف القطاعات للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا من خلال تواجدهم في الشوارع والتقاطعات لمنع التجول الكلي ما عدا المواطنين الحاصلين على تصريح التنقل من خلال تطبيق “توكلنا” أو من لديهم تصاريح التنقل الورقية.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

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