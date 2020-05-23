صحيفة “المواطن” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الفطر

2020-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتقدم أسرة صحيفة “متابعات الخليج 365” بالتهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

Advertisements

ونسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









