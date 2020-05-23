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شكرا لقرائتكم صحيفة “المواطن” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صحيفة “متابعات الخليج 365” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الفطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتقدم أسرة صحيفة “متابعات الخليج 365” بالتهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.
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