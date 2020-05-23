محمد بن مسعود - الدمام - الفريق الطبي بطوارئ المستشفى يباشر الحالات استقبل مستشفى الأفلاج العام أمس ثلاثة شبان تعرضوا لإطلاق النار. وباشر الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الأفلاج أمس الجمعة علاج ثلاثة شبان تعرضوا لإصابات متفرقة من جراء طلق ناري نُقل أحدهم لمستشفيات الرياض. 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 09:41 PM الفريق الطبي بطوارئ المستشفى يباشر الحالات Advertisements طلق ناري يدخل 3 أشخاص مستشفى الأفلاج وينقل أحدهم للرياض طلق ناري يدخل 3 أشخاص مستشفى الأفلاج وينقل أحدهم للرياض استقبل مستشفى الأفلاج العام أمس ثلاثة شبان تعرضوا لإطلاق النار. وباشر الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الأفلاج أمس الجمعة علاج ثلاثة شبان تعرضوا لإصابات متفرقة من جراء طلق ناري نُقل أحدهم لمستشفيات الرياض. الكلمات المفتاحية ، طلق ناري يدخل 3 أشخاص مستشفى الأفلاج وينقل أحدهم للرياض ،

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