، أميرا المدينة والشرقية يرفعان التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوها بجهود المملكة الحثيثة للحد من هذه الجائحة

رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الأمير فيصل بن سلمان: "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ , سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم."

كما رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال أمير الشرقية "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائكم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى بلادنا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات، كما أسأل المولى عز وجل أن يجعل ما تقدمونه في سبيل الحفاظ على بلادنا والإنسان في ظل هذه الجائحة في موازين أعمالكم، وأن يمدكم بالعون والتأييد لكل ما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويمد في عمركم على طاعته، وكل عام وأنتم بخير."

ورفع نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .



وقال الأمير أحمد بن فهد "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم صادق التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وبلادنا بفضل الله ثم بفضل قيادتكم الحكيمة، تواصل جهودها الحثيثة للحد من هذه الجائحة، فأسأل المولى عز وجل لكم التوفيق والإعانة، وأن يجعل ما تقدمونه من أجل نماء بلادنا واستقرارها، وما بذلتموه من أجل الإنسانية في موازين أعمالكم.