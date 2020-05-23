- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة، حيث سيتم تزويدهم بأساور "تطمن" الذكية التي تهدف إلى توجيههم إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري وهو ما توصي به منظمة الصحة العالمية.
وأوضح استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان في حديثه لقناة "الإخبارية" أن الأساور الذكية لمتابعة مصابي “ كورونا “ فيها تتبع إلكتروني لحاملها وتحدد مكان وجوده فهي توضع على يده لضمان عدم مخالطته الآخرين وبأنه ملتزم بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة.
وأشار آل سويدان إلى أنها مرتبطة أيضًا بتطبيق "تطمن" بحيث يكون هناك تواصل يومي من الوزارة للاطمئنان على صحة المصاب الذي يمضي أيام العزل في منزله باستثناء فئات معينة قد تتعرض لمضاعفات تحتاج إلى تنويم وعناية طبية في المستشفيات.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 09:18 PM
تحدد مكان وجوده لضمان عدم مخالطته للآخرين والتأكد من التزامه بإجراءات الحجربالفيديو .. تعرف على الأساور الذكية لمتابعة مصابي "كورونا"
أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة، حيث سيتم تزويدهم بأساور "تطمن" الذكية التي تهدف إلى توجيههم إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري وهو ما توصي به منظمة الصحة العالمية.
وأوضح استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان في حديثه لقناة "الإخبارية" أن الأساور الذكية لمتابعة مصابي “ كورونا “ فيها تتبع إلكتروني لحاملها وتحدد مكان وجوده فهي توضع على يده لضمان عدم مخالطته الآخرين وبأنه ملتزم بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة.
وأشار آل سويدان إلى أنها مرتبطة أيضًا بتطبيق "تطمن" بحيث يكون هناك تواصل يومي من الوزارة للاطمئنان على صحة المصاب الذي يمضي أيام العزل في منزله باستثناء فئات معينة قد تتعرض لمضاعفات تحتاج إلى تنويم وعناية طبية في المستشفيات.
، بالفيديو .. تعرف على الأساور الذكية لمتابعة مصابي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. تعرف على الأساور الذكية لمتابعة مصابي "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.