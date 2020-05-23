، خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 08:54 PM
هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.
، خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.