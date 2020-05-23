- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 3 ملايين اتصال خلال الشهرين الماضيين.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي بتويتر إنه تلقى هذه الاتصالات خلال الفترة من 28 رجب حتى الخميس 28 رمضان. مشيرًا إلى أنه عمل على تحويل الكثير منها للجهات الأمنية والخدمية المعنية، إضافة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات.
وأوضح أن الاتصالات الواردة تنوعت بين بلاغات عن حوادث مرورية بواقع 12096 بلاغًا، و3769 بلاغًا تتعلق بالحرائق، وما يتعلق باللجنة الأمنية واستفسارات منع التجول، وبلغ عددها 94039 بلاغًا، إلى جانب بلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافة إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 08:45 PM
تنوَّعت بين حوادث مرورية وحرائق وبلاغات مخالفي لائحة الحد من التجمعاتمركز العمليات الأمنية يستقبل أكثر من 3 ملايين اتصال خلال شهرَيْن
استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 3 ملايين اتصال خلال الشهرين الماضيين.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي بتويتر إنه تلقى هذه الاتصالات خلال الفترة من 28 رجب حتى الخميس 28 رمضان. مشيرًا إلى أنه عمل على تحويل الكثير منها للجهات الأمنية والخدمية المعنية، إضافة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات.
وأوضح أن الاتصالات الواردة تنوعت بين بلاغات عن حوادث مرورية بواقع 12096 بلاغًا، و3769 بلاغًا تتعلق بالحرائق، وما يتعلق باللجنة الأمنية واستفسارات منع التجول، وبلغ عددها 94039 بلاغًا، إلى جانب بلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافة إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.
، مركز العمليات الأمنية يستقبل أكثر من 3 ملايين اتصال خلال شهرَيْن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز العمليات الأمنية يستقبل أكثر من 3 ملايين اتصال خلال شهرَيْن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.