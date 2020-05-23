صيغة تكبيرات العيد مكتوبة كاملة| “بالفيديو” تكبيرات عيد الفطر المبارك 1441

ننشر صيغة تكبيرات العيد لمن يرغب في التعرف عليها من أجل ترديدها في الأوقات المحددة لذلك، حيث يتم البدء في ترديد التكبيرات بعيد الأضحى بدايةً من شروق شمس أول أيام العيد بالمنازل والطرقات وفي المساجد والأسواق ، ويتم ترديد تكبيرات عيد الأضحى برفع الصوت بالنسبة للرجل، ويستمر الرجل في ذلك حتى يُحرم الإمام بصلاة عيد الأضحى، أما بالنسبة لمن لم يصل صلاة العيد مع الإمام، فيقوم بالتكبير والتهليل حتى ينتهي الإمام من صلاة العيد الكبير ومن الخطبتين أيضاً.

وقد تم الإيضاح من جانب دار الإفتاء المصرية بأن تكبيرات العيد الهدف منها هو إثبات الأعظمية لله تعالى بترديد قول “الله أكبر”، وهذا يدل على وحدانية الله عز وجل بالإلهية، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر صيغة تكبيرات عيد الأضحى للتعرف عليها وترديدها بشكل صحيح، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على وقت صلاة العيد في المسجد النبوي الشريف “المدينة المنورة”، ومعرفة صفة صلاة العيد أو كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك وسنن العيد المستحب اتباعها في يوم العيد.

صيغة تكبيرات العيد

ننشر صيغة تكبيرات عيد الأضحى لمتابعينا عبر موقع عرب نيوز كتابةً لمن يريد قراءتها، كما نوفر فيديو لمن يرغب في الاستماع إليها من الحرم المكي، وإليكم صيغة التكبيرات من خلال التالي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

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وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عن توفير وتجهيز وتهيئة ما يزيد عن 6510 مسجداً ومصلى في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، ومن يرغب في معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440 أو معرفة وقت صلاة العيد في الرياض يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية أمراً هاماً فيما يتعلق بعدم جواز أداء صلاة الرجال بجانب النساء في الساحات المخصصة لصلاة العيد، حيث لا يجوز صلاة الرجال بجوار النساء في صفٍ واحدٍ دون وجود فاصلٍ أو حاجزٍ، حيث يعد ذلك اعتداءً صريحاً على تعاليم الشريعة الإسلامية، كما يعد مخالفاً للآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء، ومن يرغب في معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في مصر أو معرفة توقيت صلاة العيد في القاهرة 2020 يمكنه ذلك من خلال موقع عرب نيوز، كما يمكنكم الإطلاع على صيغة تكبيرات العيد من خلال المقال.

سنن العيد المستحبة

يوجد بعض السنن المستحب أدائها واتباعها في يوم العيد (عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك)، حيث يُستحب في هذا اليوم الاغتسال والتطيب وارتداء أفضل الثياب عند الخروج لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وعند الذهاب لأداء صلاة العيد يجب الذهاب من طريق والعودة من طريق أخر لتقديم التهاني لأكبر عدد ممكن من المسلمين، واصطحاب النساء والأطفال لأداء صلاة العيد، والإكثار من التكبير والتهليل، وصلة الأرحام وزيارة الأقارب في هذا اليوم.

موعد صلاة عيد الفطر 1441

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن عن قيمة زكاة الفطر لعام 2020، حيث بلغت قيمة الزكاة عن الفرد 15 جنيهاً كحد أدنى وما زاد عن ذلك فهو خيراً له، أما عن وقت صلاة عيد الفطر في المحافظات والمدن المصرية، فيمكنكم التعرف عليهم من خلال الجدول التالي:

المدينة التوقيت المدينة التوقيت المدينة التوقيت القاهرة 5:22 am الجيزة 5:22 am الإسكندرية 5:24 am أسوان 5:27 am شرم الشيخ 5:14 am مرسى مطروح 5:35 am الغردقة 5:17 am طابا 5:08 am بورسعيد 5:15 am العريش 5:09 am سانت كاترين 5:14 am المنصورة 5:19 am السويس 5:17 am طنطا 5:21 am المنيا 5:28 am كفر الشيخ 5:21 am الفيوم 5:25 am بنها 5:21 am الزقازيق 5:20 am دمنهور 5:23 am بني سويف 5:24 am شبين الكوم 5:22 am دمياط 5:16 am الإسماعيلية 5:16 am أسيوط 5:28 am سوهاج 5:27 am قنا 5:24 am نويبع 5:10 am حلايب 5:16 am شلاتين 5:18 am

من خلال الجدول المرفق، يمكنكم التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية والسلوم وحلايب وشلاتين وأسيوط وسوهاج وغيرهم من المحافظات المصرية، ومن يرغب في التعرف على صيغة تكبيرات العيد مكتوبة كاملة، يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.