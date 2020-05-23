شكرا لمتابعة خبر عن "بن مساعد" يجيب عن أسئلة حساسة في قضية العفو عن قاتلي "خاشقجي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم السبت، على الأحاديث المتداولة بشأن العفو عن قاتلي جمال خاشقجي من قبل أبناءه.

وقال "بن مساعد" عبر "تويتر" : "يسألون :كيف يعفو أولياء الدم عن قاتلي جمال(رحمه الله) وهم مجهولون ولم تُعلن أساميهم؟ ج: لم تعلن أساميهم لأن الحكم الذي صدر على 5 بالإعدام هو حكم ابتدائي والقضاء لا يعلن أسماء الا بعد صدور حكم نهائي في آخر مراحل القضية.. وأسماء الـ5 معروفة لأولياءالدم كون ممثلهم حضر الجلسات".

وأضاف: "يقولون السعودية عفت عن قاتلي خاشقجي؛ ج:من عفى هم أولياء الدم،وحدثت آلاف حالات للعفو من أولياء عفوا وتنازلوا عن حقهم في القصاص إما بقبول الدية أو لوجه الله كما فعل أبناء جمال رحمه الله وجزاهم خيرًا،وعفوهم يسقط الحق الخاص(القتل قصاصًا)ويبقى الحق العام وهو ما تقره الدولة من عقوبات".

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وتابع: " الموتورون المغرضون سيهاجمون السعودية مهما فعلت..وإلّا فأين اختفت شعارات الحرية والعدالة وحقوق الإنسان حين أسقطت ايران طائرة أوكرانية وقُتِل جميع ركابها ال176؟،وحين قتلت ايران المعارض الإيراني مولوي في اسطنبول في جريمة قوبلت بالتجاهل التام من اردوغان وكالمار وقناة الجزيرة؟!".

واستكمل: " المغرضين الحاقدين فلا جدوى من اقناعهم فأغلبهم يعرفون الحق وينكرونه والبقية منهم طرأوا على بالي وأنا أقرأ آية كريمة (كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلّادعاءً ونداءً صمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقلون)".

واسطرد: "في الثمانينات كانت تصدر في لندن مجلات(صفراء) تمولها دول تعادي السعودية يشرف عليها ما يسمى بالمعارضة السعودية المدعومة من نفس تلك الدول،وكان المحتوى الوحيد لهذه المجلات من الغلاف للغلاف هو الهجوم البذيء على السعودية..لجزيرة تحولت من قناة إخبارية الى مجلة من تلك المجلات!"