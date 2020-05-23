شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يؤلف أغنية جديدة بعنوان "انكسرت الشاشة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن تأليفه أغنية جديدة بعنوان " انكسرت الشاشة "، وجاء ذلك بعد واقعة كسر شاشة التلفزيون في مباراة التحدي التي أقيمت أمس مع رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر "، أن الأغنية من كلماته وألحان سهم وغناء الفنان رابح في إشارة للفنان رابح صقر.

يذكر أن آل الشيخ نشر مقطع فيديو يظهر لحظة تحطيمه جهاز تلفزيون، بعد تلقي شباكه هدفاً في مباراة لـ"البلاي ستيشن" من منافسه سعود آل السويلم في المباراة الخيرية التي وفرت بشكل مباشر قرابة 30 منزلاً لـ30 أسرة، عبر منصة " جود الإسكان "، التابعة لوزارة الإسكان.