شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشكو أمانة جدة: «الأجانب يحاربوننا في سوق الخضار أمام أعينهم» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تقدم مواطن يدعى "ع.س" بشكوى ضد أمانة جدة، فيما يتعلق بتطبيق قرار إلزام عمل السعوديين في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة.

وقال المواطن في شكواه لـ"صدى": "أتقدم بشكوى ضد أمانة جدة حيث التوجيهات واضحة إلزام عمل السعوديين في الاسواق المركزيه للخضار والفواكه إلا أن سوق الخضار والفواكه المركزي بجده المسيطرين عليهم الاجانب".

وتابع المواطن: " وأمانة جدة تشاهد هذا ولم تعد أي عقوبة لهم بل يتسترون عليهم وأنا كسعودي محارب من الاجانب والبلدية".

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ولفت إلى أنه تقدم ببلاغ للبلدية ولم يحضروا، متابعًا: "لم يحضروا وهم شايفين الأجانب ماسكين الحلقه واحنا كسعوديين نبيع ع الارصفه والبلديه تصادر علينا والاجنبي معزز مكرم تحت الضل ونحن أبناء الوطن ف الشمس وأذل".

واختتم شكواه: "أرجو من الله ثم منكم تشكيل لجنة عاجلة وتوقف هذه العمالات السابه التي قد اخذت خيرات البلاد أبناء الوطن احق بها وانا على استعداد الوقوف معهم وايضاح نوايا بعض موظفين الأمانه مع الجانب".

الجدير بالذكر أن "صدى" تحتفظ ببيانات المشتكي ورقم الشكوى المقدمة لوزارة الشؤون البلدية.