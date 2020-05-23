شكرا لمتابعة خبر عن «المطلق» يكشف كيفية صلاة العيد في زمن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث عضو هيئة كبار العلماء عبدالمطلق، اليوم السبت، عن صلاة العيد في زمن كورونا.

وقال "المطلق" عبر "تويتر" : "صلاة العيد فرض عند المحققين، والأصل أن تؤدَّى في المساجد أو المصليات، لكن بسبب الحظر فإنها تصلى في البيوت، وتؤدَّى ركعتين على صفتها بدون خطبة".

وتابع:"هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، ورواه البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه".