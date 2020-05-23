شكرا لمتابعة خبر عن «المطلق» يكشف كيفية صلاة العيد في زمن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث عضو هيئة كبار العلماء عبدالمطلق، اليوم السبت، عن صلاة العيد في زمن كورونا.
وقال "المطلق" عبر "تويتر" : "صلاة العيد فرض عند المحققين، والأصل أن تؤدَّى في المساجد أو المصليات، لكن بسبب الحظر فإنها تصلى في البيوت، وتؤدَّى ركعتين على صفتها بدون خطبة".
وتابع:"هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، ورواه البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر «المطلق» يكشف كيفية صلاة العيد في زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.