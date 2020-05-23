شكرا لمتابعة خبر عن عفو أبناء خاشقجي يفضح تآمر الكويتي شعيب راشد ضد المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

هاجم مواطنون الإعلامي الكويتي شعيب راشد هجومًا شرسًا إثر تدخله في شأن القضاء السعودي ومحاولة التشكيك في نزاهة القضاء.

وجاء تعليق الإعلامي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بعد إعلان أبناء الإعلامي جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم .

وكان صلاح خاشقجي غرد فجر الجمعة قائلا: "نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي أنا عفونا عمن قتل والدانا، رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل"

ودشن مغردون بالمملكة وسم "تبيلك _شعيب راشد” على تويتر ليصل التفاعل على هذا الهاشتاج حتى صباح السبت إلى نحو 40 ألف تغريدة، مع دعوات لحظر حساب شعيب ومقاطعته، حيث تفاعل عليه عدد كبير من المواطنين.