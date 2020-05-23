شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأمطار الرعدية بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

حذرت هيئة الأرصاد، اليوم السبت، من استمرار تقلبات الطقس، مؤكدة على استمرار حالة الأمطار الرعدية والأتربة المثارة على المدينة المنورة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الحالة اليوم السبت في تمام الساعة 11 مساءً.