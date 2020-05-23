حمّل تطبيق #توكلنا الآن للإستفادة من تصاريح التنقل خلال فترة العيد

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حمّل تطبيق توكلنا الآن للاستفادة من تصاريح التنقل خلال فترة العيد ????????
???? تصريح التموين داخل الحي تقدر تطلبه كل يوم وفي أي وقت (من الساعة 9 صباحًا حتى 5 عصرًا)
???? تصريح التموين الطارئ تقدر تطلبه 4 مرات في الأسبوع (ساعة يوميًا) من بعد الساعة 5 عصرًا حتى الساعة 9 من صباح اليوم التالي
للتحميل ????????????????????????????????
انقر هنا للتحميل لأنظمة للآيفون
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