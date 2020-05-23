البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق يبدأ بإجراءات صرف تعويضات عقارات نيوم

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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” عن البدء بإجراءات صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وذلك في مراكز (شرما، قيال، الخريبة، العصيلة، الصورة، بئر فحيمان).

يأتي ذلك بعد إعلان البرنامج نهاية شهر شعبان عن الانتهاء من أعمال الحصر، وقد تم تنفيذ كل الأعمال الميدانية بدءا من الحصر وانتهاء بالإعلان عن البدء بإجراءات صرف التعويضات في وقت قياسي، وقبل المدة المحددة في الجدول الزمني لخطة البرنامج، وذلك حرصا على تعويض المستفيدين على دفعات متتالية في أسرع وقت.

وراعى البرنامج في تنفيذ جميع الأعمال الميدانية التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن – بمشيئة الله – أمن وسلامة وصحة المواطنين المستفيدين والعاملين في البرنامج.

وأكد البرنامج حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على الاهتمام بكل ما من شأنه تحقيق التنمية والرفاه للمواطن، موضحاً أنه البرنامج سيتم تقديم إعانات مالية إضافية لسكان مراكز المرحلة الأولى..، بالإضافة إلى مجموعة من الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، وذلك وفق الخطط التنموية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

