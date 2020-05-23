“توكلنا” يكشف الحالات التي يمكن خلالها الحصول على تصريح للخروج أثناء منع التجوال الكلي

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كشف تطبيق “توكلنا” للمستفيدين منه إمكانية الحصول على تصريح للخروج للضرورة أثناء منع التجوال الكلي والذي بدأ منذ اليوم في جميع المناطق ويستمر حتى الأربعاء الرابع من شوال.

وأوضح التطبيق إنه يمكن الخروج ‏بتصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي ‏أو تصريح خدمات التوصيل أو تصريح مؤقت لسائق أو تصريح عمل أو تصريح موعد طبي .

وكان التطبيق قد بين أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية، والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.





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