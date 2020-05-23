“شرطة الرياض”: القبض على مواطن تباهى في فيديو بسـلاح ناري ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي

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ألقت شرطة منطقة الرياض أمس (الجمعة)، القبض على مواطن تباهى بحيازة سـلاح ناري والاستعراض به وتوثيق ذلك في فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد شاكر التويجري، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأكد التويجري أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

