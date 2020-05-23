︎ :
.
ألقت شرطة منطقة الرياض أمس (الجمعة)، القبض على مواطن تباهى بحيازة سـلاح ناري والاستعراض به وتوثيق ذلك في فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد شاكر التويجري، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأكد التويجري أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر “شرطة الرياض”: القبض على مواطن تباهى في فيديو بسـلاح ناري ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.