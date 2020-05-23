فيديو.. لحظة سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة في كراتشي

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أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة الباكستانية التي تحطمت اليوم فوق حي سكني في مدينة كراتشي الباكستانية عند محاولتها الهبوط بعد تعطل محركين لها.
وبين المقطع الذي صُور من فوق سطح أحد المنازل، الطائرة وهي تقترب من الأرض حتى اصطدمت وتحطمت بعد سقوطها على المباني، وشوهد الدخان الأسود الذي نتج عن ذلك.
يُذكر أن 3 ركاب فقط نجوا من بين 107 راكب كانوا على متن الطائرة بما فيهم الطاقم، بعد أن سقطت أمس الجمعة بمدينة كراتشي الباكستانية.
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