فيديو.. لحظة سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة في كراتشي

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أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة الباكستانية التي تحطمت اليوم فوق حي سكني في مدينة كراتشي الباكستانية عند محاولتها الهبوط بعد تعطل محركين لها.

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وبين المقطع الذي صُور من فوق سطح أحد المنازل، الطائرة وهي تقترب من الأرض حتى اصطدمت وتحطمت بعد سقوطها على المباني، وشوهد الدخان الأسود الذي نتج عن ذلك.

يُذكر أن 3 ركاب فقط نجوا من بين 107 راكب كانوا على متن الطائرة بما فيهم الطاقم، بعد أن سقطت أمس الجمعة بمدينة كراتشي الباكستانية.



