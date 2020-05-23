فيديو.. سائق يتجاهل تحذيرات رجال الدفاع المدني ويقتحم السيل والمياه تجرف سيارته

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ضـرب سائق متهور بتحذيرات الدفاع المدني عرض الحائط وحاول العبور بسيارته وسط سيول جارفة في إحدى مناطق المملكة.
أظهر ذلك مقطع فيديو لقائد المركبة وهو يقتحم السيل معرّضاً نفسه للخطر، ومتجاهلاً تحذيرات رجال الدفاع المدني الذين كانوا متواجدين في المكان.
كما أبان المقطع السيارة وقد غمرتها المياه الجارفة، وتواجد “شيول” يحاول إنقاذ من كان بالمركبة، فيما لم يُتأكد من نجاة الشخصين الظاهرين بالمقطع.
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