الداخلية تُعيد التذكير بعقوبة التجمعات في المناسبات الاجتماعية خلال «منع التجول»

جددت وزارة الداخلية، اليوم السبت، التذكير بعقوبة التجمعات في المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء، والحفلات، أو حتى الندوات، خلال فترة منع التجول.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، أوضحت الوزارة قيمة المخالفات، على النحو التالي: 30 ألف ريال غرامة على المنشأة أو المسؤول عنها في المرة الأولى، تزداد إلى 50 ألفًا في المرة الثانية، وتتضاعف العقوبة ويحال المسؤول عنها إلى النيابة العامة في حال تكرار المخالفة مرةً ثالثة.

وأوضحت الوزارة أنه إذا كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأول يتم غلقها لمدة 3 شهور، وإذا تكررت للمرة الثانية يتم الإغلاق 6 شهور. وإذا كان المخالف من المقيمين يتم إبعاده ويمنع نهائيًّا من دخول المملكة بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

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