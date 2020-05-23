وزارة الإسكان تتفاعل مع «أبو الأيتام»: سنُملِّكه المسكن الذي يناسبه

أعلنت وزارة الإسكان تواصلها مع علي الغامدي المشهور بلقب «أبو الأيتام» الفائز بجائزة «صناع الأمل» لعام 2020م لتوفير مسكن له بعد تصريحاته أمس في برنامج «الليوان» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، بأنه يعيش على راتب التقاعد، وليس عنده حتى سكن ملك له.

وقالت وزارة الإسكان عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع «تويتر»: «تواصلنا مع الأستاذ علي ‪لتمكينه من تملُّك مسكنه الذي يناسبه في أسرع وقت، ونرجو من الله أن يوفقنا لخدمة الجميع».

فيما أعلنت مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية عبر حسابها بموقع «تويتر» عن دعم «أبو الأيتام» ‪بمليون ريال تقديرًا لجهوده الكبيرة في أعمال الخير.

وروى الغامدي الذي يتبنى نحو 7 آلاف طفل في إفريقيا، قصة إنقاذه طفلةً بإحدى الدول الإفريقية، التي بسببها أسلم 200 شخص من أهل قريتها.

Advertisements

وقال الغامدي خلال استضافته في برنامج «الليوان» إنّه تمّ إبلاغه بوجود طفلة مرمية على الطريق، وإنّ أهل قريتها بإحدى الجزر كانوا يعتقدون أنها مصابة بمرض معدٍ.

وأضاف أنه تحدث مع فريق العمل لأخذ الطفلة وتقديم العلاج لها، ووجدوا أنها كانت مرمية بجوار كلاب ودجاج، وفي حالة صحية متأخرة.

وتابع أن سكان المنطقة لم يكن بها مسلمون، وفوجئ أهل القرية بأنه مسلم وأخبرهم بأنّ الإسلام لا يمنع من مساعدة الآخرين حتى لو كانوا مختلفين في الملة، مشيرًا إلى أن عدد الذين أسلموا بسبب هذه الواقعة تجاوز الآن 200 شخص بهذه القرية.

اقرأ أيضًا: