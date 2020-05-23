بالفيديو.. متحدث الصحة يعدد مزايا «أسورة تطمن الذكية» للوقاية من كورونا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن مزايا «أسورة تطمن الذكية» التي جرى تطبيقها على المواطنين العائدين للمملكة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي خلال لقائه على قناة «الإخبارية»: «إن هذا السوار الإلكتروني يتيح من خلال استخدامه للشخص وهو في العزل أن يكون لديه وسيلة تساعده في الالتزام بالبقاء في المكان المخصص له».

وأشار متحدث الصحة إلى أنه «عند حصول أي تجاوز أو غفلة من الشخص في العزل، يقوم هذا السوار بإعطاء تنبيهات ليكون الشخص دائما في نطاق مكان العزل الصحي المطلوب».

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أمس، أن «أسورة تطمن الذكية» تهدف إلى توجيه القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري، وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق تطمن.

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وأشارت إلى أنه سيتم متابعتهم بالاتصال يوميًا من قبل الصحة والتأكد من التزامهم بالتعليمات مع تطبيق العقوبات النظامية عليهم في حال عدم التزامهم، موضحة أن هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات الطبية المتبعة في هذا الشأن وما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وجددت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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