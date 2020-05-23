علاوي: بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في العراق.. قريبًا

ثمّن قرار المملكة بعودة سفيرها إلى بغداد..
أكد نائب رئيس الوزراء العراقي علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية قريبًا في بغداد، مثمنًا القرار السعودي بعودة سفير المملكة لدى العراق.
جاء ذك خلال مغادرة علاوي للمملكة، عقب زيارة بدأها أمس، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، كل من وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.
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