«طقس العيد».. الحصيني: أمطار وتقلبات وغبار على مناطق عدة بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة اعتبارًا من الغد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك تقلبات جوية تستمر لأيام عدة.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «متوقع من يوم الأحد أول أيام عيد الفطر «حسب التقويم» إن شاء الله تقلبات جوية لأيام عدة على المملكة تشمل أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى والجنوبية».

وأضاف أن مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وشمال القصيم، قد تشهد غبارًا متفاوتًا مع انخفاض في درجات الحرارة، وذلك بسبب تمركز منخفض جوي على الشمالية.