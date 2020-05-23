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ضبط ثلاثيني تورط في سرقة 42 مركبة في وضع التشغيل بجدة

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اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة..

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، اليوم السبت، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات، أسفرت عن ضبط مواطن، بالعقد الثالث من العمر، إثر تورطه بسرقة (42) مركبة في محافظة جدة وهي في وضع التشغيل.

ولفت الغامدي، إلى أنه جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

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