السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك



‏‎الدمام 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وقال سموه " أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم صادق التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وبلادنا بفضل الله ثم بفضل قيادتكم الحكيمة، تواصل جهودها الحثيثة للحد من هذه الجائحة ، فأسأل المولى عز وجل لكم التوفيق والإعانة، وأن يجعل ما تقدمونه من أجل نماء بلادنا واستقرارها، وما بذلتموه من أجل الإنسانية في موازين أعمالكم، وأن يتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، أمد الله في عمركم وأدامكم ذخراً وسنداً لبلادنا".

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها .

// انتهى //

20:53ت م

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‏‎الدمام 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .وقال سموه " أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم صادق التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وبلادنا بفضل الله ثم بفضل قيادتكم الحكيمة، تواصل جهودها الحثيثة للحد من هذه الجائحة ، فأسأل المولى عز وجل لكم التوفيق والإعانة، وأن يجعل ما تقدمونه من أجل نماء بلادنا واستقرارها، وما بذلتموه من أجل الإنسانية في موازين أعمالكم، وأن يتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، أمد الله في عمركم وأدامكم ذخراً وسنداً لبلادنا".كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله - ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , وقال " أتشرف بأن أرفع لكم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعينكم ويوفقكم، ويكلل جهودكم ومساعيكم بالنجاح، لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي لبلادنا ، سائلاً المولى عز وجل لكم التأييد والإعانة، وأن يعيد هذه المناسبة عليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وبلادنا في أحسن حال ،وسأل سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها .// انتهى //20:53ت م0165

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