السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



نجران 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك -سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم عزه ويزيد تمكينه ونصره ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية و الإسلامية باليمن والبركات.

كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

20:45ت م

0159



نجران 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك -سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم عزه ويزيد تمكينه ونصره ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية و الإسلامية باليمن والبركات.كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.// انتهى //20:45ت م0159

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