السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت



الرياض 30 رمضان 1441هـ الموافق 23 مايو 2020م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

// انتهى //

20:39ت م

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