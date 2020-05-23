السعودية اليوم / تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 308 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة في بغداد,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 152 حالة,كما تم تسجيل 53 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2585 حالة,وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 1535 مريضا .

// انتهى //

20:35ت م

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بغداد 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ,وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجل منذ بدء الأزمة الوبائية , وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 4272 إصابة,توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وكربلاء والمثنى وصلاح الدين وواسط وديالى ودهوك.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة في بغداد,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 152 حالة,كما تم تسجيل 53 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2585 حالة,وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 1535 مريضا .// انتهى //20:35ت م0157

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