

الطائف 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

كثفت الجهات الأمنية أعمالها لتطبيق أمر منع التجول الكامل، وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بهذا الشأن تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابعت "واس" خلال جولة لها خلو الشوارع والطرقات والميادين العامة من حركة السيارات والمارة استشعارا للمسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من خلال تعاون المواطن والمقيم بالبقاء في المنازل والالتزام بمنع التجول حفاظا على السلامة والصحة.

// انتهى //

20:25ت م

0153





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجهات الأمنية بالطائف تكثف تواجدها لتطبيق منع التجول الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.