السعودية اليوم / رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يهنّئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

رفع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: "تحل علينا هذه المناسبة الجليلة ونحن ننعم، بفضل من الله سبحانه، بأمنٍ وأمان، في ظل قيادة حكيمة لا تألو جهداً في رعاية شعبها عبر تطوير واستدامة الخدمات، وتعزيز قدرات المملكة وإمكاناتها بما يحقق اكتفاءها الذاتي في مختلف المجالات، وتوفير كل الفرص الممكّنة للقطاع الخاص عبر تنمية الآفاق الاستثمارية والتمويلية أمامه، إضافةً إلى دورها الريادي في دعم كل المبادرات التي تخدم الأمتين العربية والإسلامية".

وتوجه الشبل ببالغ الشكر والتقدير إلى قيادة المملكة على الجهود التي تبذلها في ظل هذه الظروف التي فرضتها جائحة

// انتهى //

20:23ت م

0152



الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي والأمّتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال معاليه: "تحل علينا هذه المناسبة الجليلة ونحن ننعم، بفضل من الله سبحانه، بأمنٍ وأمان، في ظل قيادة حكيمة لا تألو جهداً في رعاية شعبها عبر تطوير واستدامة الخدمات، وتعزيز قدرات المملكة وإمكاناتها بما يحقق اكتفاءها الذاتي في مختلف المجالات، وتوفير كل الفرص الممكّنة للقطاع الخاص عبر تنمية الآفاق الاستثمارية والتمويلية أمامه، إضافةً إلى دورها الريادي في دعم كل المبادرات التي تخدم الأمتين العربية والإسلامية".وتوجه الشبل ببالغ الشكر والتقدير إلى قيادة المملكة على الجهود التي تبذلها في ظل هذه الظروف التي فرضتها جائحة كورونا ، وجهودها النوعية في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته اللتين طالما شكلّتا أولوية لها؛ سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والبركات، وأن تحمل بشائر تجاوز هذه الجائحة، بتكاتفنا جميعاً وبالالتزام بتوجيهات القيادة الكريمة.// انتهى //20:23ت م0152

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