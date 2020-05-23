السعودية | الأمير سلطان بن سلمان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بعيد الفطر المبارك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:19 مساءً, 23 مايو 2020 م المناطق_واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء التهنئة لخادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – باسمه وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر ‏المبارك.

وقال سمو الأمير سلطان بن سلمان :” يشرفني أن أرفع للمقام الكريم يحفظكم الله أخلص التهاني بمناسبة حلول عيد ‏الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يديم على مقام سيدي الكريم موفور الصحة والعافية، كما أرفع للمقام الكريم – أيدكم الله – ‏تهنئة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها بهذه المناسبة، ودعواتهم المخلصة أن يحفظكم الله لهذا الوطن ‏العزيز ، وأن يعيد هذه المناسبة علينا ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة وفقكم الله، وأدام عزكم وجعلكم ‏ذخرا للوطن والمواطن”.

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