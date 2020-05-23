السعودية | وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، ولكافة أبناء هذا الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه بهذه المناسبة: “نحتفل اليوم بهذه المناسبة السعيدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تثبت فيه قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ، حرصها واهتمامها بكل من يعيش على هذه الأرض المباركة، وتجسد ذلك بإجراءات احترازية وتدابير وقائية غير مسبوقة قامت بها قيادة وطننا خلال هذه الأزمة، عبر الاهتمام والحفاظ على صحة الإنسان وبمقدرات بلادنا الغالية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن في الخارج وتسهيل جميع احتياجاتهم وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

وأضاف سموه: “أشكر باسمي واسم جميع الرياضيين كافة الطواقم الصحية والأمنية على الجهود الكبيرة والعظيمة التي يقومون بها في هذه الأزمة، وحرصهم على تحقيق أعلى درجات السلامة للمواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة”.

واختتم سمو وزير الرياضة حديثه قائلاً: “أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين والعالمين من كل مكروه، وأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهما في كل وقت وحين، وأن يديم علينا حكومةً وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور في كافة المجالات، وأن يبعد عنّا هذا الوباء ويغدق علينا بوافر الصحة والعافية”.