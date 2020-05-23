السعودية | صندوق تنمية الموارد البشرية يودع 15.5 مليون ريال في حسابات 6252 معلمًا ومعلمة في المدارس الأهلية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 5:14 مساءً, 23 مايو 2020 م المناطق _الرياض أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس الأول (الخميس) 15.5 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ 6252 معلم ومعلمة، مستفيدون من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.

ويأتي تقديم الصندوق لموعد صرف الدعم المالي للبرنامج عن شهر مايو، عن وقتها المعتمد لمصادفة التاريخ المحدد للصرف مع إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص، وتتم إجراءات الصرف بصورة مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تحضير المدارس الأهلية للمعلمين والمعلمات، وحتى اعتماد الصندوق لإجراءات الصرف والايداع البنكي.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432 هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 02/07/ 1432 هـ. لمدة 5 سنوات، ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

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