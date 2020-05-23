السعودية | نائب رئيس الوزراء العراقي: نثمن قرار السعودية بعودة سفيرها لبغداد

شكرا لقرائتكم نائب رئيس الوزراء العراقي: نثمن قرار السعودية بعودة سفيرها لبغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ثمن علي علاوي، نائب رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، القرار السعودي بعودة سفير المملكة لدى بغداد مشيراً إلى بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية قريباً في بغداد.

يأتي ذلك فيما أشارت مصادر العربية إلى بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية قريبا في بغداد.

وبحث علي علاوي مع وزراء سعوديين، الجمعة، عدداً من الموضوعات المشتركة في مجالات النفط والاقتصاد والعلاقات بين البلدين.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن علاوي بحث مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان استقرار سوق البترول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة.

كما جرى بحث موضوعات المنافذ البرية والعلاقات الجمركية وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وأهمية تشكيل مجلس الأعمال المشترك، إضافة لبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في العراق خلال الفترة القادمة، وتكثيف الجهود لافتتاح منفذ «جديدة عرعر» قريباً.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حرص حكومة المملكة على وحدة الشعب العراقي، وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً إلى أن المملكة تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه، بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

وأشار إلى صدور توجيهات من القيادة السعودية بعودة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت، وذلك لترجمة رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين.