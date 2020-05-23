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محمد بن مسعود - الدمام - 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 07:45 PM
تضمنت الدعاء لله تعالى أن يرفع الجائحة عن بلاد المسلمين وسائر العالمالقيادة تبعث برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
جاء ذلك حرصاً من القيادة على التواصل مع قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك.
، القيادة تبعث برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365
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