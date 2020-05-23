محمد بن مسعود - الدمام - 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 07:42 PM قدّرت لهم ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار. الكلمات المفتاحية ، القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر ،

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