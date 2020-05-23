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جهّز سكان مدينتي الدمام والخبر في المنطقة الشرقية مبادرة تمثلت في تجميع اكبر عدد ممكن من البالونات في كل منزل لإطلاقها صباح غد الاحد الذي يوافق أول ايام عيد الفطر المبارك من على أسطح المنازل، مع تشغيل تكبيرات العيد بمكبرات صوتية.
وتهدف المبادرة للتعبير عن الفرحة بقدوم العيد في ظل أزمة كورونا والحظر الكلي.
وقررت العديد من الأسر تنظيم احتفالات داخل المنازل مع الحفاظ على التباعد بين أفراد الأسرة واتباع الإرشادات الصحية، ومشاركة هذه اللحظات السعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد إطلاق مبادرة ترديد النشيد الوطني في بداية أزمة كورونا في السعودية، وتحديداً مع بداية تطبيق الحظر قبل حوالي شهرين تحت وسم #خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو كثيرة تظهر تجاوب الكثير من الشعب السعودي والمقيمين مع هذه المبادرة؛ فمنهم من أنشد النشيد الوطني بنفسه ومنهم من أذاعه بمكبرات صوتية.
عيد الفطر
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 07:24 PM
لإظهار البهجة في ظل الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونافي الشرقية.. حملة لإطلاق بالونات العيد من أسطح المنازل
جهّز سكان مدينتي الدمام والخبر في المنطقة الشرقية مبادرة تمثلت في تجميع اكبر عدد ممكن من البالونات في كل منزل لإطلاقها صباح غد الاحد الذي يوافق أول ايام عيد الفطر المبارك من على أسطح المنازل، مع تشغيل تكبيرات العيد بمكبرات صوتية.
وتهدف المبادرة للتعبير عن الفرحة بقدوم العيد في ظل أزمة كورونا والحظر الكلي.
وقررت العديد من الأسر تنظيم احتفالات داخل المنازل مع الحفاظ على التباعد بين أفراد الأسرة واتباع الإرشادات الصحية، ومشاركة هذه اللحظات السعيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد إطلاق مبادرة ترديد النشيد الوطني في بداية أزمة كورونا في السعودية، وتحديداً مع بداية تطبيق الحظر قبل حوالي شهرين تحت وسم #خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو كثيرة تظهر تجاوب الكثير من الشعب السعودي والمقيمين مع هذه المبادرة؛ فمنهم من أنشد النشيد الوطني بنفسه ومنهم من أذاعه بمكبرات صوتية.
، في الشرقية.. حملة لإطلاق بالونات العيد من أسطح المنازل ،
المصدر : الخليج 365
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