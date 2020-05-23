، 11 مدينة بالشرقية تسجّل 564 متعافياً جديداً من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدمام في المقدمة بـ163 تليها الهفوف بـ206 ثم الجبيل 63

سجّلت 11 محافظة بالمنطقة الشرقية 564 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وشهدت مدينة الدمام تسجيل 163 حالة، والهفوف 206 حالات، والخبر 60، والجبيل 63، والقطيف 30، والظهران 15، وبقيق 4، وراس تنورة 7، وصفوى 8، وحفر الباطن 6، والجفر حالتان.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت، عن تسجيل 2233 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 41236.

فيروس كورونا الجديد