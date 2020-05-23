- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجّلت 11 محافظة بالمنطقة الشرقية 564 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.
وشهدت مدينة الدمام تسجيل 163 حالة، والهفوف 206 حالات، والخبر 60، والجبيل 63، والقطيف 30، والظهران 15، وبقيق 4، وراس تنورة 7، وصفوى 8، وحفر الباطن 6، والجفر حالتان.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت، عن تسجيل 2233 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 41236.
فيروس كورونا الجديد
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 06:38 PM
الدمام في المقدمة بـ163 تليها الهفوف بـ206 ثم الجبيل 6311 مدينة بالشرقية تسجّل 564 متعافياً جديداً من كورونا
سجّلت 11 محافظة بالمنطقة الشرقية 564 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.
وشهدت مدينة الدمام تسجيل 163 حالة، والهفوف 206 حالات، والخبر 60، والجبيل 63، والقطيف 30، والظهران 15، وبقيق 4، وراس تنورة 7، وصفوى 8، وحفر الباطن 6، والجفر حالتان.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت، عن تسجيل 2233 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 41236.
، 11 مدينة بالشرقية تسجّل 564 متعافياً جديداً من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 11 مدينة بالشرقية تسجّل 564 متعافياً جديداً من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.