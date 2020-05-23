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ارتفع معدل التعافي بين مُصابي فيروس كورونا بمحافظة الطائف لليوم، الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيل 80 حالة تعافٍ، ليصل الإجمالي إلى 520 حالة.
وكانت الطائف قد سجلت رقماً جديداً مُنخفضاً يندرج ضمن مُعدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، بعد الإعلان عن 31 إصابة جديدة ليُصبح مجموع الإصابات 1605 إصابة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 1083 حالة.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.
فيروس كورونا الجديد
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 06:16 PM
المحافظة سجلت 31 إصابة جديدة.. والحصيلة 1605 حالات80 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف.. والإجمالي 520
ارتفع معدل التعافي بين مُصابي فيروس كورونا بمحافظة الطائف لليوم، الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيل 80 حالة تعافٍ، ليصل الإجمالي إلى 520 حالة.
وكانت الطائف قد سجلت رقماً جديداً مُنخفضاً يندرج ضمن مُعدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، بعد الإعلان عن 31 إصابة جديدة ليُصبح مجموع الإصابات 1605 إصابة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 1083 حالة.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.
، 80 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في الطائف.. والإجمالي 520 ،
المصدر : الخليج 365
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