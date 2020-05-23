شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالسلام السليمان: صلاة العيد تشرع في البيوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الشيخ عبدالسلام السليمان، ، عضو هيئة كبار العلماء، إن صلاة العيد تشرع في البيوت في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف، خلال مداخلة له على قناة الإخبارية، أن أزمة فيروس كورونا الجديد تعد أزمة عامة، لافتا إلى أن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء.

وأكد أنه في ظل أزمة كورونا وتعليق الصلاة في المساجد فأنه تشرع صلاة العيد في المنازل، ويمكن أن تصلى في البيت جماعة أو يصلي الفرد بمفرده.