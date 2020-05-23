شاهد.. طريقة جديدة لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية تجنب كورونا بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): شهدت عدد من الشوارع في مناطق مختلفة بالمملكة، تواجد سيارات تابعة لوزارة الصحة تجول الشوارع والمدن. شهدت عدد من الشوارع في مناطق مختلفة بالمملكة، تواجد سيارات تابعة لوزارة الصحة تجول الشوارع والمدن. وتقوم هذه السيارات، بتوعية المواطنين والمقيمين بطرق تجنب كورونا عبر مكبرات الصوت، في ظل استمرار جهود الوزارة لتوعية الجميع للحد من انتشار الفيروس.

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