شكرا لمتابعة خبر عن الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في أول أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أعلنت هيئة الأرصاد عن تسجيل الدمام غداً الأحد أول أيام عيد الفطر أعلى معدل للحرارة بـ٤٣ مئوية.
وم المتوقع أن تسجل مكة المكرمة والقنفذة ٣٩ درجة، والمدينة المنورة والرياض ٤٠ درجة، الأحساء وحفر الباطن ٤٢، بريدة ٤٠ درجة، وينبع ٣٨ مئوية، جدة ٣٦ مئوية.
وأكدت الأرصاد على استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة .
كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم .
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