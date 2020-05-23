شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تسجل أكبر عدد من المتعافين من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سجلت الرياض اليوم أكبر عدد من المتعافين من فيروس كورونا الجديد، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة 599 حالة.
وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في الرياض حوالي 8226 حالة، فيما سجلت مكة 312 حالة تعافي جديدة من الفيروس.
الجدير بالذكر أن جدة والمدينة المنورة سجلت أيضا حالات تعافي لأكثر من 300 حالة.
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