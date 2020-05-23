شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" توضح عقوبة التجمعات في المناسبات الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية عقوبة التجمعات في المناسبات الاجتماعية، كمناسبات الأفراح ، والعزاء ، والحفلات ، والندوات ، والصالونات ، ونحوها.

وذكرت أن العقوبات تكون في المرة الأولى بالنسبة للمنشأة 30000 ريال، وتصل العقوبة إلى 60000 ريال في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة يتم مضاعفة العقوبة مع إحالة المخالف للنيابة العامة.

وأشارت إلى أن العقوبة تكون في المرة الأولى بالنسبة للحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك 5000 ريال، وفي المرة الثانية 10000ريال، وفي المرة الثالثة يتم الإحالة للنيابة العامة.

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ولفتت إلى أه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهور، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة سنة أشهر.

وأضافت :"اذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ودعت كل من يعلم عن أى تجمع مخالف إلى إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).