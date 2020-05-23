«العيسى»: لا علاقة لصلاة العيد بفرحة العيد (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ الدكتور محمد العيسى يوضح أحكام الاحتفال بعيد الفطر وأداء صلاة العيد في ظل جائحة كورونا.
وأوضح في برنامج "بالتي هي أحسن" أن تعريض حياة الإنسان إلى الخطر أمر غير مقبول ومحرم دينيًا ولا نقاش فيه؛ لذلك يجب الالتزام بكل ما يحافظ على صحتنا خلال العيد في ظل هذه الجائحة.
وأكد على أنه لا علاقة بصلاة العيد وفرحة العيد، مؤكدًا أن الجميع سيأخذ ثواب الصلاة بإذن الله.
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